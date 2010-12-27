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На Невском праздничная конструкция раздавила троллейбус
Сегодня, 16:47
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Butenko
81

На Невском праздничная конструкция раздавила троллейбус

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В самом центре Петербурга обрушилась праздничная растяжка, посвященная Дню Победу.

 Сегодня днем, 2 мая, на Невском проспекте праздничная конструкция упала на дорогу неподалеку от Дома Зингера. В это время под украшением-растяжкой, посвященной Дню Победы проезжали легковой автомобиль и троллейбус. По словам очевидцев, легковушка поехала дальше, а вот общественный транспорт "застрял" под обрушившимся щитом. Об этом свидетельствуют и фотографии с места ЧП.

К счастью, большую часть праздничной конструкции составляла материя и легкие тросы, так что корпус троллейбуса не был поврежден. Обошлось без жертв и среди его пассажиров. В социальных сетях уже появились фото с Невского проспекта. Очевидцы объясняют случившееся ветренной погодой и возможными ошибками во время крепежа конструкции.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Теги: день победы петербург , новости спб , происшествия петербург , происшествия спб
Категории: Новости СПб

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