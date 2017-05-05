Метро будет работать всю ночь с 9 на 10 мая

В пресс-службе метрополитена сообщают, что метрополитен будет работать всю ночь с 9 на 10 мая. Такой режим позволит горожанам спокойно добраться домой после праздничных мероприятий.

Петербуржцы и гости города могут спокойно наслаждаться мероприятиями в честь Дня Победы, не волнуясь о дороге домой. Ночью с 9 на 10 мая метрополитен будет работать всю ночь. Работать будут все подземные вестибюли станций.

Но некоторые входы все же будут закрыты: 2 станция "Невского проспекта", 1 станция "Проспекта Ветеранов", 2 станция "Ленинского проспекта", 1 станция "Московской" и 2 станция "Площади Ленина". Также в подземке закроют выходы у станций, имеющих смежные. Поэтому в метро нельзя будет попасть через наземные вестибюли "Спасской", "Технологического института 1", "Достоевской" и "Площади Александра Невского 2". Попасть на эти платформы можно будет через подземные переходы через соседние.

С двух часов ночи до половины пятого в метро не будут продавать БСК и активировать интернет-платежи. Но в кассах метро можно будет приобрести жетоны. Также зайти в подземку можно будет по электронным проездным билетам.

Ранее Piter.tv сообщал, что некоторые станции метро изменят режим работы из-за Дня Победы в Петербурге.