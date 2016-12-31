2016 год для Петербурга стал самым дождливым за историю наблюдений

Синоптики подвели итоги года

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что петербургские метеорологи тоже подвели итоги уходящего 2016 года. Он рассказал, что 2016-й стал для Северной столицы самым дождливым за всю историю наблюдений.

«Не дожидаясь последнего дня года, прошедшие дожди позволили превысить прошлый экстремум 2012 года. Теперь 2016 год стал самым дождливым в Санкт-Петербурге с начала регулярных инструментальных наблюдений (1881 г.)», – написал Александр Колесов на своей странице в Facebook.

Сходный результат в предыдущий раз показал 2012 год – тогда количество миллиметров осадков достигло 861,7 мм. В 2016 году этот показатеот составил 863,3 мм.

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