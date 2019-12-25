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Житель Невского района с открытой формой туберкулеза принудительно госпитализирован в диспансер
Сегодня, 11:22
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Житель Невского района с открытой формой туберкулеза принудительно госпитализирован в диспансер

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Он уклонялся от лечения.

По требованию прокуратуры житель Невского района с открытой формой туберкулеза принудительно госпитализирован. Об этом сообщила прокуратура Невского района.

Установлено, что местный житель, состоящий на учете с активной формой туберкулеза, умышленно уклонялся от лечения, что влекло за собой возможность причинения вреда здоровью иных лиц. Прокуратура района направила в суд административное исковое заявление о принудительной госпитализации гражданина для лечения в противотуберкулезный диспансер. Требования прокурора удовлетворены.

Мужчина помещен на стационарное лечение в медицинское учреждение.

Фото: unsplash (CDC)

Теги: диспансер, туберкулез
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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