Жеребьевка Лиги Чемпионов: стало известно, кто с кем сыграет в 1/8 финала

УЕФА провел жеребьевку Лиги Чемпионов. Стало известно, кто с кем сыграет в 1/8 финала ЛЧ.

Все участники 1/8 финала Лиги Чемпионов узнали своих соперников по весенней стадии. Уже в феврале нас ждут фантастические матчи. К числу фантастических заруб можно отнести игры Ювентуса и Тоттенхэма, Реала и ПСЖ, Челси и Барселоны. Ниже мы публикуем полные результаты жеребьевки, которая прошла несколько часов назад в штаб-квартире УЕФА.

Жеребьевка Лиги Чемпионов 2018, результаты

Сильнейший клубный турнир мира официально объявил пары участников 1/8 финала. Сегодня, 11 декабря, во французском Ньоне прошла жеребьевка весеннего этапа Лиги Чемпионов. В итоге 16 сильнейших команд Старого света узнали своих соперников. Результат розыгрыша получился интересным. Футбольных болельщиков ждет несколько дерби и встреч принципиальных соперников.

Базель (Швейцария) – Манчестер Сити (Англия)

Ювентус (Италия) – Тоттенхэм (Англия)

Севилья (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия)

Порту (Португалия) – Ливерпуль (Англия)

Челси (Англия) – Барселона (Испания)

Реал (Испания) – ПСЖ (Франция)

Шахтер (Украина) – Рома (Италия)

Первые игры 1/8 финала пройдут 13/14 февраля и 20/21 февраля. Заметим, что российские клубы Спартак и ЦСКА вполне могли попасть на места Севильи и Базеля. В таком случае Спартак сыграл бы с Манчестер Юнайтед, а ЦСКА - с набравшим ход Манчестер Сити.

Фото: UEFA.COM