Пенсионерка из хулиганских побуждений сообщила о минировании школы в Сестрорецке

Сама женщина также проживает в Сестрорецке.

Полиция установила личность хулиганки, которая сообщила о заминировании школы в Курортном района 17-го мая. Ей оказалась пенсионерка, которая решила позвонить на номер экстренных служб из хулиганских побуждений. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Из-за сообщения о готовящемся взрыве в школе №324 из здания эвакуировали 160 человек и оцепили территорию. На следующий день было возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Женщину 1959-го года рождения задержали по месту жительству в Сестрорецке, она находится под подпиской о невыезде.

Накануне, 19 мая, мужчина сообщил о том, что его знакомый собирается взорвать жилой комплекс на Русановской улице, а также мост и школу. Опасных устройств и веществ в ходе осмотра не обнаружили. Владельца телефона задержали у дома на Октябрьской набережной. В отношении него составили протокол за появление в общественных местах в нетрезвом виде.

Фото: Piter.TV