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Основной ход ЗСД в районе съезда на Автомобильную улицу перекроют на 2 дня
Сегодня, 12:08
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lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Основной ход ЗСД в районе съезда на Автомобильную улицу перекроют на 2 дня

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Кроме того, в указанное время будут недоступны съезды с Ленинского проспекта и улицы Автомобильной в сторону улицы Благодатной, а также съезд с ЗСД на ШМСД в направлении Витебского проспекта.

В связи с обновлением автоматизированной системы и технических средств организации дорожного движения, движение по основному участку Южного скоростного диаметра (ЗСД) Петербурга в районе съезда на Автомобильную улицу в северном направлении будет временно перекрыто.

Закрытие произойдет в следующие дни и часы:

– с 23:00 15 февраля до 6:00 16 февраля;

– с 23:00 16 февраля до 6:00 17 февраля.

Кроме того, в указанное время будут недоступны съезды с Ленинского проспекта и улицы Автомобильной в сторону улицы Благодатной, а также съезд с ЗСД на ШМСД в направлении Витебского проспекта.

Ограничения введены в часы с наименьшей транспортной загруженностью, учитывая требования безопасности проведения работ.

Фото: Piter.TV, Яндекс.Карты

Теги: ограничения зсд, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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