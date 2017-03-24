Основной ход ЗСД в районе съезда на Автомобильную улицу перекроют на 2 дня

В связи с обновлением автоматизированной системы и технических средств организации дорожного движения, движение по основному участку Южного скоростного диаметра (ЗСД) Петербурга в районе съезда на Автомобильную улицу в северном направлении будет временно перекрыто.
Закрытие произойдет в следующие дни и часы:
– с 23:00 15 февраля до 6:00 16 февраля;
– с 23:00 16 февраля до 6:00 17 февраля.
Кроме того, в указанное время будут недоступны съезды с Ленинского проспекта и улицы Автомобильной в сторону улицы Благодатной, а также съезд с ЗСД на ШМСД в направлении Витебского проспекта.
Ограничения введены в часы с наименьшей транспортной загруженностью, учитывая требования безопасности проведения работ.
Фото: Piter.TV, Яндекс.Карты
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