Основной ход ЗСД в районе съезда на Автомобильную улицу перекроют на 2 дня

Кроме того, в указанное время будут недоступны съезды с Ленинского проспекта и улицы Автомобильной в сторону улицы Благодатной, а также съезд с ЗСД на ШМСД в направлении Витебского проспекта.

В связи с обновлением автоматизированной системы и технических средств организации дорожного движения, движение по основному участку Южного скоростного диаметра (ЗСД) Петербурга в районе съезда на Автомобильную улицу в северном направлении будет временно перекрыто. Закрытие произойдет в следующие дни и часы: – с 23:00 15 февраля до 6:00 16 февраля; – с 23:00 16 февраля до 6:00 17 февраля. Кроме того, в указанное время будут недоступны съезды с Ленинского проспекта и улицы Автомобильной в сторону улицы Благодатной, а также съезд с ЗСД на ШМСД в направлении Витебского проспекта. Ограничения введены в часы с наименьшей транспортной загруженностью, учитывая требования безопасности проведения работ. Фото: Piter.TV, Яндекс.Карты