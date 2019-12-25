Петербуржцам предупредили о задержке двух поездов на перегоне в Тверской области

Работники железнодорожного транспорта объясняют случившееся техническими причинами и заявляют, что принимаются все возможные меры для скорейшего восстановления нормального режима движения поездов.

Движение двух поездов, направляющихся в Петербург, столкнулось с часовой задержкой, о чём сообщили в официальном Telegram-канале Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Так, 18 ноября в 09:48 на железнодорожном участке между станциями Академическая и Бушевец Тверской области остановился пассажирский поезд №100, следующий маршрутом "Адлер – Санкт-Петербург". Отклонение от расписания составило ровно один час. Подобная ситуация сложилась и с другим составом — поездом №748, который движется по маршруту "Москва – Санкт-Петербург". Здесь также фиксируют отставание от графика на один час.

Работники железнодорожного транспорта объясняют случившееся техническими причинами и заявляют, что принимаются все возможные меры для скорейшего восстановления нормального режима движения поездов. Актуальные сведения о положении поездов можно отслеживать через мобильное приложение "РЖД Пассажирам", на официальном веб-сайте РЖД либо позвонив в службу клиентской поддержки ОАО "Российские железные дороги" круглосуточно по номеру телефона: 8-800-775-00-00 звонок бесплатный).

Фото: Telegram / СПб-Главный