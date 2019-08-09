Видео: под Петербургом задержали 6 "туристов" из Ирана на пути к финской границе

Попытку нелегальной миграции пресекли сотрудники пограничного управления ФСБ России.

Накануне в Ленинградской области отряд пограничников ФСБ задержал группу из 6 граждан Ирана, пытавшихся пересечь российско-финскую границу. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ведомство также публикует видео с задержанными иностранцами.

Как пояснили Piter.TV в пресс-службе ведомства, 4 мужчин и 2 женщин с иранскими паспортами задержали в Выборгском районе 7 августа. Группа нелегалов добралась туда на машине-попутки и намеревалась перейти границу пешком. Однако на пути у иранцев оказался наряд пограничного управления: мигрантов задержали и доставили в Санкт-Петербург.

По предварительной информации, граждане Ирана накануне прилетели в Петербург под видом обычных туристов. Впрочем, желание познакомиться с красотами Северной столицы оказалось типичной "легендой". Сразу по прибытию в Пулково иранцы поймали попутку, предложили водителю вознаграждение и попросили довезти их до одного из поселений Выборгского района.

После непродолжительного диалога иранцы попросили водителя такси отвезти их до места, которое указали на экране навигатора в своем телефоне. Местом назначения оказался один из населенных пунктов Выборгского района Ленинградской области, расположенный в непосредственной близости с государственной границей Российской Федерации и Финляндской Республики. пресс-служба ПУ ФСБ РФ

Сейчас иностранцы переданы сотрудникам УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области, рассматривается вопрос о привлечении их к ответственности в соответствии с российским законодательством.

Видео: пресс-служба ФСБ