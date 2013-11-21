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Полицейские задержали жителя Ивангорода за заведомо ложное сообщение
Сегодня, 10:53
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Полицейские задержали жителя Ивангорода за заведомо ложное сообщение

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В Кингисеппском районе 1 сентября было возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 207 УК РФ.

Полицейские задержали жителя Ивангорода за заведомо ложное сообщение. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Кингисеппском районе 1 сентября было возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 207 УК РФ. По данным следствия, 31 августа в 23:40 в полицию поступило сообщение о якобы существующей угрозе в одной из квартир жилого дома по улице Котовского Ивангорода.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и представители экстренных служб. При проверке сведения не подтвердились, предметов, опасных для жизни и здоровья граждан, не обнаружено.

По горячим следам полицейские задержали 36-летнего слесаря, жителя указанного дома. Его мотивы устанавливаются. 

Фото: Piter.tv

Теги: ивангород, ложное сообщение
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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