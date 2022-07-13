В Петербурге задержали курьера мошенников, обманувших  пенсионера с Гражданского проспекта

Пожилой мужчина лишился 195 тыс. рублей.

В Калининском районе задержали курьера мошенников, которые обманули пенсионера из Петербурга. Пожилой мужчина, который проживает в доме № 13 по Гражданскому проспекту, передал злоумышленнику 195 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Накануне, 28 августа, в полицейский участок обратился 86-летний пенсионер. Он написал заявление и рассказал стражам порядка, что стал жертвой мошенников. Злодеи убедили пострадавшего отдать им накопления под предлогом обеспечения безопасности денежных средств. За средствами приехал молодой курьер.

Вечером 29 августа возле квартиры пенсионера сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержали безработного 23-летнего жителя Мурино. На него завели уголовное дело по статье "Мошенничество".

Стражи порядка выяснили, что задержанный ранее завладел денежными средствами в сумме 12 790 евро, принадлежавшими 76-летней пенсионерке, проживающей в доме № 12 по Северному проспекту. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что пьяный мужчина стрелял на Северном проспекте.

Фото: Piter.tv