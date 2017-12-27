В Петербурге задержали мужчину, который устроил стрельбу в ресторане

В Петербургском ресторане мужчина ругался и стрелял с оружия из-за недовольства.

В Санкт-Петербурге 20 января 2018 года в 04.41 наряд группы задержания отдела нацгвардии по Фрунзенскому району задержал 34-летнего мужчину, который в ходе конфликта с охраной ресторана совершил выстрел из травматического пистолета.

В пресс-службе УВОВГ РФ по Петербургу и Ленобласти сообщили, что в 04.37 наряду вневедомственной охраны поступила информация о том, что в ресторане в доме №31/1 на Бухарестской улице сработала сигнализация. Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия. На улице у входа в ресторан наряд вневедомственной охраны обнаружил вооруженного пистолетом мужчину. Сотрудниками Росгвардии дебошир был обезоружен и задержан.

Позже выяснилось, что мужчина отдыхал и распивал спиртные напитки в заведении. Однако в какой-то момент между ним и администратором возникла ссора, так как посетитель был недоволен обслуживанием. Охранники заведения попросили гражданина покинуть помещение. После этого нетрезвый мужчина продолжая ругаться, а после достал травматический пистолет и выстрелил. Тогда один из работников заведения сразу же нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего стрелок был задержан сотрудниками вневедомственной охраны.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.