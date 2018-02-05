Очевидцы публикуют видео с места взрыва газа в Самаре

Сегодня днем, 5 февраля, в Самаре прогремел взрыв в одной из новостроек на улице Димитрова. По сведениям МЧС, в жилой квартире взорвался бытовой газ. В социальных сетях появилось видео с места ЧП, очевидцы делятся подробностями трагедии.
Взрыв прогремел примерно в 15 часов дня. Соседи видели, как из окна квартиры на 16-м этаже повалил густой дым. Вместе с этим частично обрушилась стена дома, из нее вылетели чьи-то личные вещи. Очевидцы сообщают об одежде и мебели, падающей на снег с высоты 16 этажа. В Сети уже появились фото с поврежденными машинами, припаркованными под окнами пострадавшей квартиры.
Взрыв газа в Самаре, подробности и видео
Портал 63.ru пишет, что в подъезде, где прогремел взрыв, оборвались лифтовые тросы. По непроверенным данным, в одной из лифтовых кабин в этот момент находились люди.