Очевидцы публикуют видео с места взрыва газа в Самаре

Появилось видео с места взрыва бытового газа в жилом доме на улице Димитрова в Самаре.

Сегодня днем, 5 февраля, в Самаре прогремел взрыв в одной из новостроек на улице Димитрова. По сведениям МЧС, в жилой квартире взорвался бытовой газ. В социальных сетях появилось видео с места ЧП, очевидцы делятся подробностями трагедии.

Взрыв прогремел примерно в 15 часов дня. Соседи видели, как из окна квартиры на 16-м этаже повалил густой дым. Вместе с этим частично обрушилась стена дома, из нее вылетели чьи-то личные вещи. Очевидцы сообщают об одежде и мебели, падающей на снег с высоты 16 этажа. В Сети уже появились фото с поврежденными машинами, припаркованными под окнами пострадавшей квартиры.

Взрыв газа в Самаре, подробности и видео

Портал 63.ru пишет, что в подъезде, где прогремел взрыв, оборвались лифтовые тросы. По непроверенным данным, в одной из лифтовых кабин в этот момент находились люди.

МЧС называет причиной взрыва детонацию бытового газа. Информация о пострадавших не сообщается. Известно, что сразу после взрыва спасатели эвакуировали из дома более 70 жильцов. Угрозы обрушения здания нет, хотя взрывная волна и вырвала несколько бетонных блоков внутри сооружения.

В социальных сетях ходят слухи, что взрыв произошел в одной из квартир во время ремонта. Якобы хозяева меняли потолки в квартире, и в этот момент взорвался газовый баллон. Как конкретно газовое оборудование было связано с ремонтом, не сообщается.

Видео: Instagram, Irina Evans, YouTube

Фото: Самара Плюс, VK