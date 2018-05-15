Что произошло в Санкт-Петербурге 15 мая: фото и видео

Piter.tv публикует подборку самых главных происшествий за последние 24 часа.

Солнечная погода, пришедшая в Санкт-Петербург на прошлой неделе, начала давать обратный эффект. Синоптики переживают, что из-за безветрия в городе сильно загрязнится воздух. Пока по всей России горят леса, в Петербурге загорелись квартира в Купчино и дом в Парголово. На дорогах появляются ямы, в которые, к счастью никто 15 мая не провалился. Несколько перевернутых машин. Апрашку закрывают. По Ленобласти бегают лоси. Это и много другое мы собрали для вас в будничную подборку главных происшествий города.

Все ДТП и ЧП Санкт-Петербурга 15 мая:

1. Петербург утонет в грязи: отсутствие ветра отрицательно скажется на чистоте воздуха. Синоптики из Петербурга обеспокоены безветрием в Северной столицы. По данным Гидрометцентра, городская атмосфера будет опасно загрязнена. Жителям города придется вдыхать выхлопные газы от транспортных средств, которые будут задерживаться в воздухе.

2. На Апраксином дворе начались "чистки": власть будет демонтировать палатки и навесы. Нестационарные объекты будут демонтированы с территории рынка. Известно, что пока что решение о ликвидации коснется только навесы и палаточные павильоны. Внутри помещений проверки проводится не будут.

3. На улице Бабушкина произошел серьезный обвал дороги: движение возможно только по одной полосе. Около метро "Елизаровская" не выдержал асфальт: яма получилась глубокой и с большой протяженностью. По данным очевидцев, инцидент произошел после семи часов утра 15 мая по направлению к Большому Сампсониевскому проспекту.

4. На Каменноостровском ночью сбили девушку: жертва испугалась и сама бросилась под авто. В результате столкновения петербурженка получила серьезные травмы. Ее забрали врачи скорой помощи. Очевидцы отметили, что девушка была без движения, когда ее грузили в карету медиков.

5. В Парголово на Тихоокеанской загорелся частный дом. Некоторые отметили, что старый дом мешает постройке нового объекта, поэтому и неожиданно загорелся. К подобным выводам петербуржец натолкнула расположенная поблизости стройка: якобы владелец недвижимости не хотел съезжать с земли и продавать участок подешевле.

6. На Маршала Казакова домашний меламут проломил голову 9-месячному малышу. Пес породы меламут прокусил ребенку голову. Маленький пациент находится в тяжелом состоянии. Медики борются за его жизнь.

7. Очевидцы: у Муринской дороги гуляет лось. Лось лениво передвигается и не спешит уходить домой. Стоит отметить, что сохатый находится не в лучшей форме: у рогатого выступают ребра, что может говорить о его недоедании. Возможно, именно ради угощений он и вышел к людям.

8. В Петербурге низкий мост не пропустил мусоровоз. В связи с ДТП в Московском районе, на дорожном участке затруднено транспортное движение. Стоит отметить, что на мосту виден знак, который указывает на ограничение проходимости больших машин.

9. У "Московской" отдыхает КАМАЗ: грузовик завалился на бок на проезжей части. На пересечении улицы типанова и Московского проспекта на бок завалился КАМАЗ. Большегруз частично потерял часть второсырья, которого он вез. кузов машины был закрыт сетчатым тентом, поэтому потери товара оказались невелики.

10. На Купчинской улице горел многоэтажный жилой дом. Спасатели прибыли на место и оперативно успели потушить пламя. Однако, в результате пострадало несколько квартир - выгорела обстановка помещений, а нижние этажи оказались залиты водой. От сильного жара в комнатах повыбивало стекла в окнах, поэтому копоть проникла внутрь.

11. На севере Петербурга мужчина выпал из окна в трусах и с паспортом. Из одежды на гражданине были только трусы, а при себе у него полиция нашла паспорт. Прибывшие на место медики констатировали смерть. Обстоятельства случившегося устанавливаются.