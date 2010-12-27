Петербург утонет в грязи: отсутствие ветра отрицательно скажется на чистоте воздуха

Петербуржцам придется дышать выхлопными газами на период аномальной жары.

Синоптики из Петербурга обеспокоены безветрием в Северной столицы. По данным Гидрометцентра, городская атмосфера будет опасно загрязнена. Жителям города придется вдыхать выхлопные газы от транспортных средств, которые будут задерживаться в воздухе.

С таким предупреждением выступили специалисты, разместив объявление на официальном сайте Смольного:

В ночные и утренние часы 15 и 16 мая 2018 года ожидаются неблагоприятные метеоусловия, способствующие загрязнению атмосферы 1-й степени опасности для всех групп источников

Стоит отметить, что подобная ситуация складывается во всех крупных городах, в которых на некоторое время объявлен штиль. По данным экспертов, уже днем 15 мая газовые испарения все же начну постепенно покидать территорию Санкт-Петербурга.

Подобная ситуация затронула Москву в конце марта. Тогда жителям посоветовали закрыть окна марлевыми повязками и без причины не выходить на улицу. Северную столицу данные меры предосторожности пока что не коснутся.

Напомним, что сейчас отклонение от среднесуточной нормы достигло показателя в 7-9 пунктов. Синоптики наблюдают аномальную жару.

Фото: Piter.tv

