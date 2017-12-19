Очевидцы: у Муринской дороги гуляет лось

Петербуржцы заметили сохатого, которыый не обращает внимание ни на людей, ни на других животных.

В Красногвардейском районе Петербурге местных жителей удивил разгуливающий около новостроек лось. Сохатый вышел на Муринскую дорогу в сопровождении стаи из собак. О первом появлении сообщили очевидцы около девяти часов утра 15 мая.

В настоящее время лесное животное продолжает прогуливаться по данной местности. Водителей просят быть осторожнее на участке, чтобы случайно не сбить необычного "гостя". Пока что на проезжую часть лось не выходил.

Как отмечают петербуржцы, лось лениво передвигается и не спешит уходить домой. Стоит отметить, что сохатый находится не в лучшей форме: у рогатого выступают ребра, что может говорить о его недоедании. Возможно, именно ради угощений он и вышел к людям.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб