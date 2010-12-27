На Каменноостровском ночью сбили девушку: жертва испугалась и сама бросилась под авто

Водитель не смог предугадать, какие "па" выкинет пешеход.

В Петроградском районе ночью 15 мая автомобилист сбил девушку. Пострадавшая пыталась перейти дорогу по светофору, ххотя уже горел "зеленый" сигнал для автомобилистов. Ей удалось перейти до середины дороги, но в какой-то момент девушка испугалась машины и ринулась в обратную сторону. Водитель не сумел предугадать маневр пешехода и направил транспортное средство прямо в то место, где очутилась жертва.

В результате столкновения петербурженка получила серьезные травмы. Ее забрали врачи скорой помощи. Очевидцы отметили, что девушка была без движения, когда ее грузили в карету медиков.

Сам инцидент произошел на Каменноостровском проспекте недалеко от здания банка. Девушка изначально пропустила вперед три иномарки. В момент аварии, девушка стояла на двойной сплошной, ей начал сигналить водитель. Вместо того, чтобы пойти вперед, пострадавшая неожиданно подалась назад. Шофер несколько раз пытался изменить направление, чтобы не задеть жертву, но ее непредсказуемые действия привели к трагедии.

О состоянии пострадавшей на данный момент ничего неизвестно.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

