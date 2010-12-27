В Парголово на Тихоокеанской загорелся частный дом

Об инциденте сообщили местные жители.

Как сообщают очевидцы, в районе Парголово загорелся частный жилой дом. местные жители видят поднимающийся вверх серый дым. По данным от свидетелей, возгорание начало в здании по Тихоокеанской улице.

Пользователи социальных сетей сразу решили предположить худшее: поджог. Некоторые отметили, что старый дом мешает постройке нового объекта, поэтому и неожиданно загорелся. К подобным выводам петербуржец натолкнула расположенная поблизости стройка: якобы владелец недвижимости не хотел съезжать с земли и продавать участок подешевле. Предположения людей ничем не подтверждены.

Официального комментария от представителей ГУ МЧС относительно пожара в данный момент нет. Сотрудники ведомства отметили, что вогзорание уже потушили.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб