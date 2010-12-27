На севере Петербурга мужчина выпал из окна в трусах и с паспортом

По факту случившегося ведется проверка.

Днем 15 мая жители Калининского района Санкт-Петербурга стали свидетелями страшной картины. Около одного из домов лежал труп мужчины в одном нижнем белье.

Как сообщает "Мегополис", инцидент произошел на проспекте Просвещения. Человек выпал из окна дома №100. Один из присутсвующих на месте происшествия рассказал, что мужчина на вид 50-лет упал на асфальт и был еще жив.

Из одежде на гражданине были только трусы, а при себе у него полиция нашла паспорт. Прибывшие на место медики констатировали смерть. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что опубликовано видео смертельного наезда БМВ на 11-летнего мальчика на переходе под Нижним Новгородом.

Фото: Мегаполис