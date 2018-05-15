Опубликовано видео смертельного наезда БМВ на 11-летнего мальчика на переходе под Нижним Новгородом

В социальных сетях появилось видео момента ДТП с камеры наблюдения в Бору Нижегородской области 12 мая 2018 года.

Сегодня, 15 мая, в социальных сетях опубликовали видео с камеры наблюдения наезда иномарки на 11-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе.

12 мая в 13.30 в Бору Нижегородской области средь бела дня автомобиль БМВ с 66-летним водителем на огромной скорости сбил ребенка. На опубликованных кадрах видно, что дети долгое время стояли у края дороги перед "зеброй", чтобы выбрать момент перейти проезжую часть. Никто не собирался пропускать маленьких пешеходов. Наконец дети убедились в безопасности и начали переходить дорогу. Когда половина пути была пройдена, справа на огромной скорости прилетела иномарка. Двое детей вырвались вперед и успели убежать, а третьему мальчику не удалось увернуться. Он был сбит иномаркой, которая даже не пыталась притормозить.

От полученных травм ребенок скончался.

Видео и фото: ВК, Регион-52/Нижний Новгород