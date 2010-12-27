На Купчинской улице горел многоэтажный жилой дом

Спасатели ликвидировали пожар на девятом этаже здания.

Во Фрунзенском районе местные жители сообщили о пожаре в жилом многоэтажном доме. Возгорание началось по Купчинской улице, 4 корпус 2 на девятом этаже. Как рассказывают очевидцы, во время инцидента на горящем этаже находились люди. Однако, сведений о пострадавших или погибших на данный момент нет.

Спасатели прибыли на место и оперативно успели потушить пламя. Однако, в результате пострадало несколько квартир - выгорела обстановка помещений, а нижние этажи оказались залиты водой. От сильного жара в комнатах повыбивало стекла в окнах, поэтому копоть проникла внутрь.

Один из пользователей социальной сети "Вконтакте" поделился информацией, что по по улице Димитрова, 7 корпус 2 также произошел пожар. данные устанавливаются.

Напомним, что в Парголово утром горел частный дом.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

