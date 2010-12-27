На улице Бабушкина произошел серьезный обвал дороги: движение возможно только по одной полосе

В ситуации с обвалом асфальтного покрытия разбираются сотрудники аварийной службы.

В Невском районе Петербурга местные жители рассказали о образовавшемся провале на дороге. На улице Бабушкина, около метро "Елизаровская" не выдержал асфальт: яма получилась глубокой и с большой протяженностью. По данным очевидцев, инцидент произошел после семи часов утра 15 мая по направлению к Большому Сампсониевскому проспекту.

На месте аварии уже работают дорожные службы. Специалисты перекрыли опасную зону ограждениями. В настоящее время на данном участке дороги возможен проезд только по одной полосе движения.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

