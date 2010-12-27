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На улице Бабушкина произошел серьезный обвал дороги: движение возможно только по одной полосе
Сегодня, 9:32
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lesjasap
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На улице Бабушкина произошел серьезный обвал дороги: движение возможно только по одной полосе

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В ситуации с обвалом асфальтного покрытия разбираются сотрудники аварийной службы.

В Невском районе Петербурга местные жители рассказали о образовавшемся провале на дороге. На улице Бабушкина, около метро "Елизаровская" не выдержал асфальт: яма получилась глубокой и с большой протяженностью. По данным очевидцев, инцидент произошел после семи часов утра 15 мая по направлению к Большому Сампсониевскому проспекту. 

На месте аварии уже работают дорожные службы. Специалисты перекрыли опасную зону ограждениями. В настоящее время на данном участке дороги возможен проезд только по одной полосе движения.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб
 

 

Теги: асфальт , елизаровская , обвал дороги , улица бабушкина
Категории: Происшествия Новости СПб Картина дня

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