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Ленобласть готовится к соревнованию аэростатов
Сегодня, 15:56
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Ленобласть готовится к соревнованию аэростатов

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Первый областной чемпионат по воздухоплавательному спорту состоится с 24 по 29 мая.

Приозерский район Ленобласти примет первый областной чемпионат по воздухоплавательному спорту с 24 по 29 мая. Об этом сообщила региональная администрация. 

Также желание принять участие в соревнованиях выразили спортсмены из Петербурга, Московской и Псковской областей. По итогам соревнований будет сформирована сборная Ленинградской области, которая представит регион на всероссийских соревнованиях по воздухоплавательному спорту в следующем году.

Участникам предстоит соревноваться в дисциплине "тепловые аэростаты", а судейскую коллегию возглавит президент Федерации воздухоплавательного спорта России, пилот и рекордсмен Иван Меняйло. 

Фото: Piter.tv (архив)

Теги: воздухоплавание
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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