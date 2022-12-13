Ленобласть готовится к соревнованию аэростатов

Первый областной чемпионат по воздухоплавательному спорту состоится с 24 по 29 мая.

Приозерский район Ленобласти примет первый областной чемпионат по воздухоплавательному спорту с 24 по 29 мая. Об этом сообщила региональная администрация.

Также желание принять участие в соревнованиях выразили спортсмены из Петербурга, Московской и Псковской областей. По итогам соревнований будет сформирована сборная Ленинградской области, которая представит регион на всероссийских соревнованиях по воздухоплавательному спорту в следующем году.

Участникам предстоит соревноваться в дисциплине "тепловые аэростаты", а судейскую коллегию возглавит президент Федерации воздухоплавательного спорта России, пилот и рекордсмен Иван Меняйло.

Фото: Piter.tv (архив)