Петербуржцам перечислили вакансии с зарплатами более 200 тыс. рублей

SuperJob провел исследование рынка труда крупных городов России и составил рейтинг наиболее привлекательных вакансий за январь. Среди лидеров оказались предложения из сфер здравоохранения, промышленного производства, строительства, торговли, IT-технологий, а также востребованные специалисты среди квалифицированных работников и водители специализированного транспорта.

Самые высокие зарплаты предлагают врачам в Москве, Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми и Челябинске. Водители, претендующие на заработную плату выше 150 тыс. рублей в месяц, найдут лучшие предложения в Москве, Волгограде, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.

Зарплаты выше 150 тыс. рублей также предлагаются инженерам и высококвалифицированным рабочим в Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани и Краснодаре.

Кроме того, выделяются уникальные должности: Москва ищет главного инженера, Петербург – директора интернет-магазина, Воронеж – исполнительного директора, Екатеринбург – финансового директора, Казань – руководителя проекта, Краснодар – главного инженера по информационной безопасности, Ростов-на-Дону – главного инженера проекта, Челябинск – главного врача диагностического центра.

