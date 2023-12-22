Петербургские онкологи удалили пациенту 170 метастазов и установили мировой рекорд

Для этого потребовалось шесть многочасовых операций.

Врачи ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова" в Петербурге установили мировой рекорд, удалив из легких 37-летнего пациента 170 метастазов. Об этом рассказали в пресс-службе медицинского учреждения 19 марта.

Для этого потребовалось шесть многочасовых операций. Теперь житель Москвы может смело строить планы на будущее, поскольку его жизнь спасена.

Изначально пациенту диагностировали остеосаркому. Метастазы в его легких стали последствиями болезни. Онкологию поставили мужчине 4 года назад. После он начал лечение – прошел курс химиотерапии, однако опухоль продолжала расти.

Опухоль дала множественные метастазы в легких, к сожалению, это распространенная ситуация при остеосаркоме, я тоже не стал исключением. В Германии удалось остановить рост очагов, но местные врачи удаляют не более 10-15 метастазов за одну операцию. По протоколам в Германии такое количество очагов сдерживают химиотерапией. Пациент

Метастазы представляют уплотненные кусочки ткани разного размера. Операция, при которой надо удалить 170 больших и маленьких "кусочков", травматична для человека, и именно поэтому хирурги не берут на такие операции пожилых или ослабленных болезнью людей. Спасением мужчины стали молодость и спортивная закалка.

Сейчас пациент возвращается к обычной жизни. После шести операций на легких показатели функции внешнего дыхания составляют всего 57% от нормы – восстановиться до 100-процентных показателей уже невозможно.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)