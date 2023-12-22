Туристов, посещающих Петербург с культурно-познавательной целью, становится все больше

Согласно прогнозу "Турбарометра Санкт-Петербурга", к 2026 году число таких туристов достигнет 5,7 млн.

Количество туристов, посещающих Петербург с культурно-познавательной целью, увеличивается с каждым годом. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 29 января.

В 2023 году город на Неве посетили 9,4 млн человек, что больше на 16%, чем в 2022-м. Из них 4,3 млн или 45% приехали с культурно-познавательными целями. Согласно прогнозу "Турбарометра Санкт-Петербурга", к 2026 году число таких туристов достигнет 5,7 млн.

Гости все чаще интересуются объектами новой туристской географии. Все они включены в оба национальных маршрута – "Петербург. Петр. От первого камня до небоскреба" и "Санкт-Петербург. Новая география", которые разработаны в рамках проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Кроме того, пользуются особым спросом иммерсивные и интерактивные программы. В туры включаются элементы театрализации: артисты помогают гиду воссоздать атмосферу эпохи при посещении достопримечательностей.

Ранее мы рассказывали о том, что в 2023 году Петербург посетили 108 тыс. медицинских туристов из-за рубежа.

Фото: Piter.TV