В 2023 году Петербург посетили 108 тысяч медицинских туристов из-за рубежа

Наибольшей популярностью у иностранных туристов пользовались такие направления, как терапия, хирургия, педиатрия.

Количество гостей из других стран, посетивших город на Неве с целью лечения в 2023 году, составило почти 108 тысяч человек. В общей сложности только государственными учреждениями здравоохранения Санкт-Петербурга им было оказало платных медицинских услуг на 623 млн рублей – на 91 млн рублей больше, чем в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по развитию туризма.

Наибольшей популярностью у иностранных туристов пользовались такие направления, как терапия, хирургия, педиатрия, стоматология, лечение инфекционных болезней, офтальмология, травматология и ортопедия, акушерство и гинекология, урология, а также кардиология, неврология, комплексная диагностика и медицинская реабилитация.

Также стало известно, что за период с января по ноябрь 2023 года в санаторно-курортных организациях Петербурга побывали почти 70 тысяч иностранцев.

По словам гендиректора Агентства медицинского туризма Светланы Беловой, в 2024 году планируется расширить взаимодействие с Китаем, государствами Ближнего и Среднего Востока, а также со странами СНГ, в том числе с Узбекистаном, Азербайджаном, Таджикистаном, Казахстаном, Белоруссией по привлечению иностранных медицинских туристов в Петербург.

Всего в 2023 году Петербург посетили 574 тыс. иностранных туристов, что больше на 232 тыс. человек, чем в 2022-м. Большая всего иностранцев приезжают в город на Неве из стран СНГ. В первой пятерке – Белоруссия, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Армения.

Фото: Piter.tv