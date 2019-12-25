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В гостинице на Пулковском шоссе нашли тело мужчины
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В гостинице на Пулковском шоссе нашли тело мужчины

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Врачи предположили, что неизвестный скончался от передозировки наркотиков.

В апарт-отеле на Пулковском шоссе в Петербурге обнаружили тело мужчины, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Смерть в гостинице констатировали медики скорой помощи вечером 20 ноября. Врачи предположили, что неизвестный скончался от передозировки наркотиков. Его личность в настоящее время устанавливается. 

У погибшего европейская внешность, он среднего телосложения. Документов при нем не было. Тело направили в морг для установления причины смерти. 

Ранее на Piter.TV: в подвале детсада в Ленобласти нашли дворника без сознания. Он умер в больнице. 

Фото: Piter.TV 

Теги: пулковское шоссе, тело мужчины
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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