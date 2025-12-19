Тела убитых в ОАЭ криптобизнесмена Новака и его жены доставлены в Петербург

Останки супругов были транспортированы специальным рейсом непосредственно в Северную столицу.

Тела криптобизнесмена Романа Новака и его жены Анны, погибших в результате нападения в ОАЭ осенью прошлого года, доставлены в Петербург. Останки супругов были транспортированы специальным рейсом непосредственно в Северную столицу, передает ТАСС.

Исчезновение пары впервые привлекло внимание общественности в ноябре, когда следственный комитет по Санкт-Петербургу открыл уголовное дело по заявлению близких Романовых. Установлено, что утром 2 октября супруги покинули свою квартиру в Дубае, направляясь на встречу с потенциальными инвесторами в городке Хатта. Их шофер довез пару до парковки возле водоема, откуда далее они продолжили путь на другом автомобиле. Затем связи с ними прервались навсегда.

Выяснилось, что речь идет именно о Романе и Анне Новаках. Предварительные выводы следствия указывают на то, что пара подверглась нападению, целью которого было требование передачи криптовалютных активов. Похитив супругов, преступники лишили их жизни, захоронив тела в пустынной местности. Обнаружить останки удалось лишь в декабре. Как полагают следователи, у группы исполнителей имелись помощники, обеспечившие аренду автомобилей и помещений, используемых для содержания заложников. Преступниками предприняты меры по сокрытию доказательств преступления путем уничтожения оружия и разбросанных личных предметов жертв по различным регионам Эмиратов.

Фото: Piter.TV