Петербург занял второе место в РФ по числу тату-салонов

Сервис аналитики 2ГИС представил статистику, согласно которой в октябре 2025 года в шестнадцати крупнейших городах России функционирует 2170 тату-салонов, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Первое место по общему числу заведений занимает столица — Москва, где расположено 569 студий, увеличившихся на 10,5% за прошедший год. Второе место достаётся Санкт-Петербургу с 259 студиями (рост на 11,2%). Замыкает тройку лидеров Краснодар, где открыто 212 студий, прирост составил 8,7%.

Наиболее значительный рост количества тату-салонов наблюдается в Волгограде — увеличение на 40,9%, общее число студий достигло 62. Высокими показателями роста отличаются также Челябинск и Самара (увеличение на 22,2%, количество студий составляет 88 и 99 соответственно), а также Казань, где число студий выросло на 20,8% и достигло 93.

Средняя минимальная стоимость нанесения татуировки в миллионниках России варьируется в пределах 3405 рублей. Наиболее высокая начальная цена услуги зафиксирована в Москве (от 4766 рублей), Екатеринбурге (от 4427 рублей) и Санкт-Петербурге (от 3913 рублей). Доступнее всего услуга представлена в Омске, где нанесение рисунка стартует от 2397 рублей.

Цена удаления татуировок лазерным методом или химическими средствами в городах-миллионерах в среднем составляет от 1620 рублей. Минимальные расценки отмечены в Ростове-на-Дону (от 875 рублей), самые дорогие процедуры зарегистрированы в Воронеже (средняя стоимость от 2815 рублей), Санкт-Петербурге (от 2366 рублей) и Нижнем Новгороде (от 2229 рублей).

Исследуя популярность услуг в отдельных районах крупных российских городов, аналитики 2ГИС выделили регионы с наибольшим числом высокорейтинговых тату-салонов (оценка 4 и 5 звёзд по пятибалльной шкале). В Москве наибольшее число студий с высоким рейтингом сконцентрировано в Басманном районе (23 из 24), Таганском (все 15 студий) и Пресненском (12 из 13). В Санкт-Петербурге все 62 студии в Центральном районе и все 26 в Адмиралтейском районе соответствуют высшим оценкам пользователей.

Фото: Pxhere