Студенты из Петербурга победили на чемпионате "История будущего" в Сочи

Чемпионат стартовал в апреле и длился полгода, принимая заявки от студенческих коллективов со всего мира.

Команда студентов пяти петербургских университетов одержала победу на завершившемся в Сочи V Международном культурно-образовательном чемпионате "История будущего". Команда представила проект под названием Storage — единую виртуальную платформу цифровых архивов старинных игр, интегрированную с интерактивными возможностями современности и выполненную в формате мобильного приложения. Об этом пишет spb.aif.ru.

Участниками коллектива выступили представители таких учебных заведений, как Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, Высшая школа экономики, Университет ИТМО, Государственный университет аэрокосмического приборостроения и Северо-Западный институт управления — филиал Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Чемпионат стартовал в апреле и длился полгода, принимая заявки от студенческих коллективов со всего мира. Из сотен заявок были выбраны лучшие 24 команды из России, Армении, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Белоруссии, которые вышли в финал, собравшийся в Сочи с 24 по 26 ноября.

Три дня финала включали творческие воркшопы, практические лаборатории и групповые дискуссии, где финалисты совершенствовали свои культурные проекты. Итоговая защита лучших идей позволила выявить победителей конкурса.

Генеральный директор Российского фонда культуры Елена Головнина подчеркнула, что ежегодный международный чемпионат собирает талантливых студентов, показывающих высокий профессионализм и творческий подход к созданию оригинальных культурных проектов. Фонд поддерживает подобные начинания, так как они способствуют личностному росту и обретению ценной практики.

Второе место занял коллектив "Фаворит" из казахстанского города Шымкент, разработавший онлайн-платформу для культурного обмена между студентами. Бронза досталась команде "Архитекторы будущего" из Казани за проект аудиопортала сказок народов России. Все финалисты получили денежные премии от организаторов чемпионата.

Фото: пресс-служба Чемпионата "История будущего" 2025 (Алексей Самсонов)