Эксперты рассчитали стоимость букета на День учителя в Петербурге в 2025 году

Известно, что качественный букет — недешевое удовольствие , однако в последнее время эта покупка становится еще обременительнее для кошелька. Особенно остро такая тенденция чувствуется в праздничные дни, такие как 1 сентября, День воспитателя и приближающийся День учителя, когда родители стремятся удивить учителей красивыми композициями. Согласно данным аналитиков, в сентябре 2025 года средний букет в Санкт-Петербурге обошелся покупателям в 3670 рублей, что на 12% выше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Какие перспективы ожидают покупателей роз и гладиолусов, проанализировал spb.aif.ru.

В целом за прошедший год стоимость цветов выросла на 10-13%. Увеличение цен коснулось главным образом отечественных производителей, в то время как импортные поставки сохранились на прежнем уровне. Исключение составил разве что мартовский пик цен на тюльпаны, когда стоимость одного цветка взлетела до 300 рублей. Объяснением тому стал серьезный неурожай луковиц в Нидерландах в предшествующий год, что привело к снижению предложения и искусственно сформировало дефицит.

Стоимость цветов в течение года оставалась сравнительно стабильной, не считая всплесков в праздничный сезон. Однако даже в эти периоды продавцы проявляют осторожность и стараются избегать неоправданного завышения цен, комментирует владелец цветочной лавки в Центральном районе Вадим Мешков."Конкуренция в наше время слишком велика, магазины буквально повсюду. Повысив цену выше рыночной, рискуешь потерять весь поток клиентов", — пояснил продавец.

Осенью учеников и их родителей ожидает череда популярных "цветочных" торжеств — День воспитателя и День учителя. Специалисты предполагают, что цены на букеты останутся умеренными, зато резко поднимется спрос."В 2024 году число заказов цветов ко Дню воспитателя выросло на 12% по сравнению с таким же периодом в предыдущие годы. Средняя стоимость букета на праздник составляла 3378 рублей, и цена не повышалась. Аналогичным образом отмечался рост спроса и ко Дню учителя — на 30% в сравнении с предыдущей неделей, при сохранении той же средней стоимости", — отметили аналитики Flowwow.

Наиболее популярными цветами для составления букетов ко Дню учителя остаются пионовидные и французские розы, орхидеи и диантусы.

Самым выгодным способом экономии станет предварительный заказ букета, желательно за неделю до события, делится советом флорист Анна Ольшанская. Покупателям выгоднее приобретать цветы оптом на специализированных базах или рынках, где цены значительно ниже магазинных.

Оптимально выбирать плотные цветы с короткими стеблями — кустовые розы, пионовидные сорта, альстромерии. Они формируют густые композиции при небольшом количестве стеблей, делая букет выразительным и недорогим, рекомендует флорист.

Еще один экономичный вариант — создание букета собственными силами. Родителям можно собрать букет из садовых растений или приобрести цветы оптом, сэкономив на упаковке, выбрав экологичные материалы вроде крафтовой бумаги.

Фото: Unsplash (Egor Myznik)