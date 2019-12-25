Основным поставщиком снегоуборочной техники для Смольного стала компания "Технокор"

Журналисты напомнили читателям, что в прошлом году ситуация с уборкой снега в Санкт-Петербурге была патовая, а суды до сих пор продолжают разбираться с исками из-за сломанных рук и ног.

Правительство Санкт-Петербурга в лице Александра Беглова, вице-губернатора Анатолия Повелия и главы жилищного комитета Олега Зотова может снова не справиться с подготовкой парка уборочной техники к зимнему сезону. Такое мнение выразили журналисты издания "Мойка78". По оценкам авторов аналитической статьи, закупки по этой статье расходов продвигаются медленными темпами, а комблаг под управлением Василия Пониделко и вовсе практически отстранился от закупок снегоуборочной техники.

Журналисты напомнили читателям, что в прошлом году ситуация с уборкой снега в Санкт-Петербурге была патовая, а суды до сих пор продолжают разбираться с исками из-за сломанных рук и ног.

Авторы материала подчеркивают, что зима может прийти в любой момент, однако в Смольном, по всей видимости, этого не понимают. При этом минувшей зимой петербургский градоначальник Александр Беглов оправдывал провал с уборкой улиц "нехваткой снегоуборочной техники". К концу года коммунальщики должны получить 1185 единиц новой техники, однако эти цифры лишь на бумаге, а что произойдет на практике – большой вопрос.

По информации, размещенной на официальном сайте госзакупок, большинство тендеров на поставки снегоуборочной техники находятся в стадии "работы комиссии" или "подачи заявок". Все они проводятся силами жилищного комитета. Например, прием заявок от подрядчиков на поставку техники в Центральный, Петроградский, Московский, Кировский и другие районы Петербурга будет закрыт только 8 сентября. Насколько оперативно поставщики смогут пригнать оборудование и передать его Смольному – еще один волнующий вопрос. Примечательно, что в конкурсной документации к тендерам не указано, когда будут поставлены машины, главное обеспечить парк в 2022 году. Простыми словами, самосвалы и тракторы могут появиться на улицах Петербурга хоть в конце декабря.

Как сообщают СМИ, крупные тендеры уже разыграны. Так, компания "Технокор", которая по данным "Сбис" принадлежит Василию Кривову, увечила портфель своих госзаказов сразу на 1 млрд рублей. Подразумевается, что предприятие сможет поставить Петербургу как минимум 389 тракторов со снегоотвалами и другую дорожную технику. Однако конкретные даты поставок ни глава жилищного комитета Олег Зотов, ни профильный вице-губернатор Анатолий Повелий до сих пор не установили.

Стоит отметить, что Комитет по благоустройству под управлением Василия Пониделко, по всей видимости, и вовсе решил отстраниться от больших финансовых трат. Так, ведомство до сих пор не разместило ни одного конкурса на закупку тракторов и снегоуборочных машин. Единственное заявление о поставке 138 тракторов из Белоруссии можно найти лишь в социальных сетях.

Однако 138 тракторов смогут очистить от снега разве что несколько улиц, а второй по величине город России требует намного большего. К тому же, судя по фотографиям, опубликованным в Сети, это тяжелые экскаваторы, которые разве что способны сгрести снег в одном месте, но никак не убрать его полностью.

Журналисты "Мойки78" попытались подсчитать, хватит ли Петербургу снегоуборочной техники приближающейся зимой. Так, по данным городской прокуратуры, на уборку дворовых территорий необходимо 1270 единиц техники. В арсенале комитета Зотова их – 1467. На первый взгляд кажется, что с количеством техники все в порядке, однако главная проблема уборки улиц минувшей зимой заключалась в острой нехватке дворников. Из-за этого Смольному даже пришлось запустить программу "Дворник шеринг", которая подверглась жесткой критике как со стороны петербуржцев, так и со стороны различных экспертов.

Стоит отметить, что дела с крупной уличной техникой для уборки обстоят намного хуже. По данным прокуратуры, на балансе Петербурга по состоянию на зиму 2021 году было 1130 единиц снеугоборщиков и самосвалов, а нужно для качественной уборки – 3500.

Согласно заявлениям петербургского градоначальника Александра Беглова, Смольный в этом году закупил 1185 единиц уличной техники. Однако, если сложить 1185 машин и 1130 снегоуборщиков, получится 2315. Невооруженным глазом видно, чтобы полностью закрыть дефицит, нужно почти удвоить закупки. Если же Пониделко придется орудовать только собственной техникой, дефицит будет еще больше. Вместо 2315 единиц техники на улицы выйдет только 1268. Опираясь на данные прокуратуры, можно предположить, что не хватит 2232 тракторов и снегоуборщиков.

По всей видимости, команда Александра Беглова в очередной раз рискует попасть в "снежную ловушку", когда надежды на "мягкую" зиму не оправдаются, а Петербург вновь "утонет" в сугробах. В результате простым жителям Петербурга и бизнесу придется бороться со стихией своими силами, как это было минувшей зимой.

Фото: Piter.tv