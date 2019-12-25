В Выборгском районе Ленобласти после ДТП скончался водитель Renault

Он столкнулся с грузовиком.

Проводится проверка по факту смертельной аварии в Выборгском районе Ленобласти. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и 47 региону.

Около восьми утра 14 августа на подъезде к автодороге "Магистральная" в Выборгском районе Ленобласти 44-летний водитель Renault Duster выехал на полосу встречного движения и столкнулся с перевозившим песок грузовым автомобилем Howo под управлением 25-летнего мужчины.

Водитель Renault получил серьезные травмы и был доставлен в медучреждение, где скончался.

Ранее на Piter.tv: Момент аварии с байкером по Казанской улице попал на видео.

Фото: МВД