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В Выборгском районе Ленобласти после ДТП скончался водитель Renault
Сегодня, 14:50
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Выборгском районе Ленобласти после ДТП скончался водитель Renault

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Он столкнулся с грузовиком.

Проводится проверка по факту смертельной аварии в Выборгском районе Ленобласти. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и 47 региону.

Около восьми утра 14 августа на подъезде к автодороге "Магистральная" в Выборгском районе Ленобласти  44-летний водитель Renault Duster выехал на полосу встречного движения и столкнулся с перевозившим песок грузовым автомобилем Howo под управлением 25-летнего мужчины.  

Водитель Renault получил серьезные травмы и был доставлен в медучреждение, где скончался.

Ранее на Piter.tv: Момент аварии с байкером по Казанской улице попал на видео.

Фото: МВД

Теги: смертельная авария
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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