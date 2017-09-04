Полумиллиардный долг петербургской компании обернется судом

В Петербурге идет процесс банкротства "Балтийской газовой компании". Причиной тому стал долг в 572 млн.

Как сообщает "Фонтанка", в Петербурге идет процесс банкротства "Балтийской газовой компании", которая задолжала одному из банков 572 млн рублей. В отношении компании уже начато арбитражное производство.



Решение о судьбе фирмы будет принято 31 октября текущего года. К этому моменту в арбитражный суд должны быть представлены доказательства обоснованности требований банка.