Стартовала реконструкция теплосетей около "Удельной"

Ожидается, что работы завершат в октябре 2025 года.

Стартовала реконструкция теплосетей возле станции метро "Удельная" – крупнейшего транспортного узла в Выборгском районе Петербурга, сообщили в пресс-службе Смольного 25 сентября.

Специалисты ГУП "ТЭК СПб" начали замену 2,4 тыс. метров магистральных тепловых сетей на участке от дома 53 до дома 21 по Удельному проспекту. Устаревшие трубопроводы станут современными стальными трубами в пенополиуретановой изоляции.

Скорость обновления сетей должна преобладать над темпами их износа – мы поставили такую задачу и планомерно ее выполняем с использованием энергоэффективных технологий и современных материалов. Масштабные проекты модернизации систем теплоснабжения реализуются по всему городу. Губернатор Петербурга

Для того, чтобы минимизировать неудобства для жителей, замена тепломагистралей ведется участками. На объекте уже проложили порядка 1,2 тыс. метров временных трубопроводов и приступили к монтажу отрезков основной тепловой сети.

Реконструкция тепломагистралей повысит надежность теплоснабжения в домах 23 тыс. петербуржцев, проживающих в границах Поклонногорской улицы, проспекта Энгельса, Удельного проспекта и Енотаевской улицы.

Ожидается, что работы завершат в октябре 2025 года.

Ранее мы рассказывали о том, что в Выборгском районе Петербурга повреждаемость тепловых сетей понизилась на 23%.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга