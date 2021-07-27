Стало известно, как готовили "селедку под шубой" в Российской империи

Классическое новогоднее угощение первоначально выглядело иначе: основным ингредиентом была форель, приказ о замене которой последовал от самого императора Александра III

Классическое новогоднее угощение "селёдка под шубой" первоначально выглядело иначе: основным ингредиентом была форель, приказ о замене которой последовал от самого императора Александра III. Повод для подобного шага был далеко не гастрономическим, а скорее политическим, как рассказывает портал spb.aif.ru.

Осенью 1883 года в московском Кремле проходил роскошный обед в честь коронации Александра III. Главный повар задумывал оригинальное блюдо: слой нарезанной форели украшали ломтики отварных овощей — сладкой свеклы и белой репы, создавая цветовой эффект, схожий с цветами императорской мантии. Верхушку венчал французский соус провансаль с крошечными кусочками анчоусов, визуально имитирующими горностаевую кайму королевской мантии.

Меню гласило загадочно звучащее название — "Коронационная гатчинская форель под шубой". Салат произвел фурор, но не гастрономический, а сугубо политический.

Проблема заключалась в символизме: именуя блюдо "гатчинским", повар подчёркивал привязанность императора к своему любимому загородному дворцу в Гатчине, а использование форели намекало на происхождение супруги Александра III Марии Федоровны, урождённой датчанки. Ведь форель в те времена экспортировалась исключительно из Дании.

Такое сочетание вызвало бурю негодования у императора. Поняв, что повар не преследовал никаких политических целей, Александр III не подверг шеф-кондитера репрессиям, но категорично распорядился удалить форель из рецепта.

Салат продолжали готовить с анчоусами и назывался он "Шуба". Позднее рецепт претерпел значительные изменения, адаптировавшись к предпочтениям русских любителей вкусно покушать: форель заменили обычной сельдью, удалили анчоусы и репу, добавив картофель. Именно в таком виде блюдо приобрело широкую популярность и прочно обосновалось на советских праздничных столах.

