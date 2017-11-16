Все происшествия Петербурга за 16 ноября: фото и видео

Piter.tv собрал для вас традиционный обзор ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге за 16 ноября. Что произошло в Петербурге в четверг.

Дождливая погода не прибавляет праздника, а с сокращением количества светлых часов, петербуржцам становится все сложнее держаться бодрыми. Вот и сегодня, 16 ноября, видимо по рассеяности жителей города, произошло несколько ДТП и других происшествий, которые Piter.tv объединил для вас в подборку.

ДТП и ЧП в Санкт-Петербурга 16 ноября: обзор происшествий за сутки:

1. На перекрестке Гражданского и Непокоренных светофоры приказали долго жить. Первыми, кто проспал работу, оказались ремонтные службы, отвечающие за работу светофоров. На перекресте Гражданского проспекта и Непокоренных собралась нехилая пробка из за того, что умерли все светофоры. Водители отметили, что такое на данном участке происходит несколько раз в месяц.

2. В Волхове без света оказались около 2 тысячи человек. Жителям Ленинградской области было сложно сегодня собираться на работу без горячего кофе и завтрака, потому что их оставили без света с 8 утра. В электросетевой компании сослались на участок кабельной линии, который неожиданно вышел из строя. Свет дали только через полтора часа. Повезло тем, кому не надо было рано вставать.

3. "Цыганский барон" оказался в тюрьме за 100 тысяч рублей. Полиция поймала цыганку, которая воровала кошельки у людей в Гатчине, а вскоре пришел отец ее мужа и предложил полковнику 100 тыс. рублей, так как вольный народ не может жить за решеткой. Представителя правоохранительных органов не впечатлила влиятельность мужчины и, чтобы воровка не скучала, он отправил к ней в камеру и самого барона. Теперь на одну семью будет два уголовных дела. Куда дели деньги- не известно. Лучше бы раздали их жертвам карманников, как компенсацию

4. Метро "Достоевская" закрыли из-за бесхозного предмета. 16 ноября не прошло без экстренной эвакуации из петербургской подземки. В очередной раз сонные невнимательные петербуржцы, мб и те, кто не смогли попить кофе из-за выключенного света, забыли сумку на оранжевой ветке. Выбор станции был неудачный потому, что соседняя "Владимирская" тожп закрыта на ремонт, поэтому, и красная ветра оказалась парализована. Также сегодня 1,5 часа на проверку была закрыта станция "Автово".

5. У метро "Академическая" развернулась сцена из Сайлент Хилл. В квесте на открытом пространстве по мотивом известной игры и фильма поучаствовали сегодня утром жители Академки. Только в Петербурге, к счастью, горели не залежи торфа, а просто прорвало трубу, которую, кстати, отремонтировали неделю назад. Жители города на Неве не очень оценили мглу, но фотографии получились атмосферные.

6. На Суздальском проспекте тушили пожар в многоэтажном доме. По неустановленной причине загорелась квартира в девятиэтажке. Соседка, учуявшая, что горелая листва пахнет по другому, заметила полыхающий огонь из окна и вызвала пожарных. Надеемся, ни кто не пострадал, кроме книг, которые спасатели зачем-то повыкидывали из окна.

7.По улице Александра Блока горят склады. В Адмиралтейском районе сегодня тушили склады. Водители отметили, что запах стоял ужасный. Что горело не известно, но есть видео.

8. В Рыбацком сбили человека. Очевидцы сообщили, что неизвестная машина сбила человека. Пользователи выложили фотографии с места происшествия. О судьбе пострадавшего ничего не известо. Будем наедяться на лучшее.

9. Тройное комбо из иномарок собралось на Новоизмайловском проспекте. Три машины станцевали танго втроем по неизвестной причине. В результате ДТП ни кто не пострадал. По предварительной версии виновником ДТП считают зеленый Хэнде, который пытался проскочить между двумя машинами.

10. На Льва Толстого сильно буянил водитель, попавший в ДТП. Вечер 16 ноября тоже не обошелся без ДТП. В сети появилось видео с разъяренным водителем в главной роли. Агрессивный мужчина вышел из машины и начал кричать на второго "везунчика". Расстроенного автовладельца успокоили, а чем кончился конфликт, остается загадкой.