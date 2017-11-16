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На Льва Толстого сильно буянил водитель, попавший в ДТП (видео)

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Вечером 16 ноября на улице Льва Толстого произошло ДТП с участием двух машин. Водитель одного из автомобилей был очень расстроен тем, что попал в аварию и начал буянить.

Вечером 16 ноября на улице Льва Толстого недалеко от дома №5 столкнулись два автомобиля. Один из участников аварии был так расстроен фактом ДТП, что начал вести себя очень агрессивно, а потом и вовсе начал "крушить" все вокруг.

Кадры инцидента появились в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург". На видео заметно, как агрессивный водитель, выйдя из машины, начинает кричать на второго участника аварии, а потом и вовсе переходит в стадию "буйство". Мужчина пинает двери неугодного автомобиля и пытается продолжить конфликт. Второй же водитель "отсиживается" в машине. Угомонить неадекватного автолюбителя удается еще одному мужчине. Чем закончился инцидент - неизвестно.
 
Видео: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

 

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Категории: Новости СПб

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