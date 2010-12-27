В Рыбацком сбили человека: фото с места ЧП

Петербуржцы сообщают о ДТП на территории ЖК "Живи в Рыбацком".

На юго-востоке Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием пешехода. Очевидцы сообщают о человеке, которого сбила неизвестная машина в Рыбацком. В Интернете уже появились фотографии с места ЧП. На них можно разглядеть скорую помощь со включенными мигалками, и врачей, которые суетятся у места аварии.

Сбили человека на пешеходном переходе у ЖК "Живи в рыбацком". Службы на месте. Что с человеком не ясно.. Сергей Бутиков

Автор фото признается, что не знает подробностей происшествия. Кроме того, он не в курсе состояния пострадавшего.