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Тройное комбо из иномарок собралось на Новоизмайловском проспекте
Сегодня, 17:54
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nadiputintseva
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Тройное комбо из иномарок собралось на Новоизмайловском проспекте

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Три автомобиля по непонятной причине не смогли разъехаться на повороте.

16 ноября в Петербурге произошла необычная авария с участием Лексуса, Хэнде и Рио, сообщают очевидцы.

Танго втроем три иномарки станцевали на выезде с дублера на Новоизмайловский проспект. Пользователи соцсетей гадают о причинах такого необычного столкновения. По предварительной версии виновником ДТП считают зеленый Хэнде, который пытался проскочить между двумя машинами.

Участники дорожного происшествия дожидаются приезда сотрудников ГИБДД. О пострадавших не сообщаются. Проезду сильно не мешают. 

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Теги: дорожные новости , дтп , новости спб , происшествия
Категории: ДТП Новости СПб

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