Тройное комбо из иномарок собралось на Новоизмайловском проспекте

Три автомобиля по непонятной причине не смогли разъехаться на повороте.

16 ноября в Петербурге произошла необычная авария с участием Лексуса, Хэнде и Рио, сообщают очевидцы.

Танго втроем три иномарки станцевали на выезде с дублера на Новоизмайловский проспект. Пользователи соцсетей гадают о причинах такого необычного столкновения. По предварительной версии виновником ДТП считают зеленый Хэнде, который пытался проскочить между двумя машинами.

Участники дорожного происшествия дожидаются приезда сотрудников ГИБДД. О пострадавших не сообщаются. Проезду сильно не мешают.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург