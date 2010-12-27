"Цыганский барон" оказался в тюрьме за 100 тысяч рублей

Мужчина пытался дать взятку за освобождение своей невестки и сам оказался за решеткой.

16 ноября в изолятор временного содержания полиции Выборгского района поместили 22-летнюю девушку, подозреваемую в многочисленных карманных кражах. В этот же день в отдел полиции пришел ее родственник, который предложил взятку, за свободу задержанной. Полиция поместила мужчину за решётку, сообщает "Фонтанка".

Известно, что представительница кочевого народа была уже несколько раз судима и имела несколько фамилий. Ее задержали спустя год поисков связанных с постоянными кражами в общественных местах. Первым эпизодом была кража кошелька в супермаркете. Задержали воровку на почте, когда она попыталась вытащить кошелек у пенсионера.

Позже в 19-й отдел полиции пришел 53-летний отец мужа воровки. С собой он принес 100 тыс. рублей для полковника Виталия Григорьева, чтобы договориться об освобождении девушки. Начальник отдела записал беседу и на ее основании задержал неравнодушного родственника в момент передачи денег. В УМВД сообщили, что мужчину считают чуть ли не "цыганским бароном".

В отношении обоих цыган возбудили уголовное дело по 291 УК РФ (Дача взятки) и 158 УК (Кража).