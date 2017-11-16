У метро "Академическая" развернулась сцена из Сайлент Хилл

Водители и пешеходы передвигаются в слепую около метро "Академическая".

На севере Петербурга, недалеко от станции метро "Академическая" людям приходится передвигаться при нулевой видимости из-за прорыва недавно отремонтированной трубы, сообщают очевидцы.

Настоящая мгла окутала всю улицу. Пользователи соцсетей выкладывают множество фото и видео с места аварии. Жители района сообщают, что видимость нулевая, переходить дорогу крайне опасно, так как "могут посадить на капот".

Как стало известно, ремонт участка закончили неделю назад. Во мгле были замечены машины пожарной и скорой помощи. О пострадавших не сообщается

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