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У метро "Академическая" развернулась сцена из Сайлент Хилл

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Водители и пешеходы передвигаются в слепую около метро "Академическая".

На севере Петербурга, недалеко от станции метро "Академическая" людям приходится передвигаться при нулевой видимости из-за прорыва недавно отремонтированной трубы, сообщают очевидцы.

У метро Академическая развернулась сцена из Сайлент Хилл

 

Настоящая мгла окутала всю улицу. Пользователи соцсетей выкладывают множество фото и видео с места аварии.  Жители района сообщают, что видимость нулевая, переходить дорогу крайне опасно, так как "могут посадить на капот". 

У метро Академическая развернулась сцена из Сайлент Хилл

 

Как стало известно, ремонт участка закончили неделю назад. Во мгле были замечены машины пожарной и скорой помощи. О пострадавших не сообщается

Фото и видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург 

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Теги: авария , академическая , новости спб , происшествия , прорвало трубу
Категории: Картина дня Происшествия Новости СПб

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