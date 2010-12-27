На Суздальском проспекте тушили пожар в многоэтажном доме

16 ноября на Суздальском проспекте, 93 загорелась квартира, расположенная на девятом этаже, сообщают очевидцы.
Возгорание произошло около 11 утра в одой из квартир девятиэтажки. Подозрительный запах почувствовала женщина из соседнего дома. Она увидела, как сильный огонь полыхал из окна, и вызвала пожарных.
На данный момент огонь удалось потушить. Спасатели выкидывают из окна сгоревшие вещи и бумагу. На место происшествия прибыли две бригады скорой и МЧС. За углом дома соседи заметили полицейскую машину.
Обстоятельства случившегося уточняются. О пострадавших на данный момент не сообщается.
Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург