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На Суздальском проспекте тушили пожар в многоэтажном доме
Сегодня, 12:31
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nadiputintseva
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На Суздальском проспекте тушили пожар в многоэтажном доме

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Сгорела квартира на 9 этаже. На месте происшествия скорая, МЧС и полиция

16 ноября на Суздальском проспекте, 93 загорелась квартира, расположенная на девятом этаже, сообщают очевидцы.

Возгорание произошло около 11 утра в одой из квартир девятиэтажки. Подозрительный запах почувствовала женщина из соседнего дома. Она увидела, как сильный огонь полыхал из окна,  и вызвала пожарных.

На Суздальском проспекте тушили пожар в многоэтажном доме

На данный момент огонь удалось потушить. Спасатели выкидывают из окна сгоревшие вещи и бумагу. На место происшествия прибыли две бригады скорой и МЧС. За углом дома соседи заметили полицейскую машину.

На Суздальском проспекте тушили пожар в многоэтажном доме

Обстоятельства случившегося уточняются. О пострадавших на данный момент не сообщается. 

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

 

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Теги: новости спб , пожар , происшествия
Категории: Происшествия Новости СПб

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