Метро "Достоевская" закрыли из-за бесхозного предмета.

Пресс-служба метрополитена сообщает, что станция метро "Достоевская" закрыта.

Следом на "Площадью Александра Невского" закрыли станцию метро "Достоевская". Пассажиров перестали пускать в вестибюль в 13.10. Как уточняют в пресс-службе подземки, причина в бесхозном предмете. Пока не известно, сколько продлится проверка. Но ранее Piter.tv сообщал, что метро "Площадь Александра Невского-2" закрывали на семь минут из-за бесхозного предмета.

Вход на станцию ограничен лентой. Об этом рассказали очевидцы. Поезда проезжают "Достоевскую" без остановки. Пассажиры дожидаются открытия на "Владимирской".

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург