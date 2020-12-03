Около столичной станции "Достоевская" канализационный люк взлетел на воздух.

Канализационный люк чуть не убил москвичку. Об этом рассказали столичные СМИ. В социальных сетях стало распространяться видео, произошедшее в Тверском районе города. На кадрах видно, что крышка канализационного люка резко взлетает в воздух.

Инцидент произошел около станции метро "Достоевская". Мимо двух люков проходила женщина. Прохожая начала снимать, как из-под земли начинает исходить пар. Неожиданно под давлением пара одна из крышек взлетела в воздух. Затем она с грохотом упала на асфальт.

В СМИ уточнили, что москвичке удалось отбежать в сторону. Она не пострадала.

В Москве запустили такси для мертвых пассажиров.