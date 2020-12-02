В Москве запустили такси для мертвых пассажиров

В сериале будет восемь серий по 15 минут каждая.

Видеосервис Start запускает новый оригинальный сериал "Пассажиры" с Кириллом Кяро в главной роли. Режиссером необычной драмы стал Карен Оганесян. Премьера запланирована на 24 декабря.

В сериале будет восемь серий по 15 минут каждая. Главный герой – таксист Андрей рассекает по Москве на старом "Мерседесе" 90-х гг. Но он необычный таксист: для того, чтобы попасть в машину к Андрею, нужно умереть. Его пассажирами становятся только те, кто не успел при жизни подвести итог, признаться себе или другим в чем-то, что висит тяжелым грузом на душе. Пока пассажиры не откроют свою душу и не осознают, что их держит на земле, такси будет продолжать свой путь.

Кроме Кирилла Кяро в сериале снялись Юлия Ауг, Андрей Бурковский, Анатолий Белый, Егор Губарев, Юлия Снигирь, Анастасия Уколова и другие известные актеры.

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Видео: YouTube / Что посмотреть?