Метро "Площадь Александра Невского-2" закрывали на семь минут из-за бесхозного предмета

Станцию метро "Площадь Александра Невского -2" и переход на "Площадь Александра Невского -2" зыкрыли из-за бесхозного предмета.

В пятницу, 15 сентября, станцию метро "Площадь Александра Невского -2" закрывали на вход. Также был закрыт переход на "Площадь Александра Невского-1". Огранчения начали действовать в 12.53. Скорее всего, мало кто из пассажиров вообще успел заметить перекрытый вход. Так как станцию открыли буквально через семь минут.

В 13.00 пресс-служба метрополитена сообщила, что никаких опасных предметов на станции и переходе не обнаружено.

Накануне Piter.tv передавал, что "Площадь Восстания" и переход на "Маяковскую" закрыли из-за бесхозной сумки.