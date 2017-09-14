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"Площадь Восстания" и переход на "Маяковскую" закрыли из-за бесхозной сумки

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В Петербурге закрыли станцию метро "Площадь Восстания" и переход на "Маяковскую". Причина - бесхозная сумка.

Как сообщает "Фонтанка", станция метро "Площадь Восстания" и переход на "Маяковскую" оказались временно недоступными для пассажиров. На платформе нашли бесхозную сумку.

Запускать людей на станцию перестали в 22:00, когда на станции была обнаружена сумка без хозяина. Специалисты осматривают находку, а пока пассажиры не могут попасть на станцию ни через вестибюль, ни перейти с зеленой ветки. На платформе поезда также временно не останавливаются.

Теги: метро петербург , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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