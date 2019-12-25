Эксперты прокомментировали продление программы льготной ипотеки в России

Программа распространяется на все семьи с детьми.

Российское правительство решило продлить льготную семейную ипотеку до конца 2023-го года. Решение прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Воспользоваться ипотекой смогут не только родители с двумя и более детьми, но и те, у кого родился первый ребенок. В связи с этим правительство увеличило лимит средств на выдачу кредитов до 1,7 трлн рублей.

Эксперты отметили, что власти продлевают программу льготной ипотеки уже второй раз за лето. Это может свидетельствовать о важности программы и ее социальной важности. Также не стоит забывать об активизации строительной отрасли, которая положительно сказывается на экономике.

Фото: Piter.TV