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Эксперты прокомментировали продление программы льготной ипотеки в России
Сегодня, 17:44
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Эксперты прокомментировали продление программы льготной ипотеки в России

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Программа распространяется на все семьи с детьми.

Российское правительство решило продлить льготную семейную ипотеку до конца 2023-го года. Решение прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер". 

Воспользоваться ипотекой смогут не только родители с двумя и более детьми, но и те, у кого родился первый ребенок. В связи с этим правительство увеличило лимит средств на выдачу кредитов до 1,7 трлн рублей. 

Эксперты отметили, что власти продлевают программу льготной ипотеки уже второй раз за лето. Это может свидетельствовать о важности программы и ее социальной важности. Также не стоит забывать об активизации строительной отрасли, которая положительно сказывается на экономике. 

Фото: Piter.TV

Теги: льготная ипотека
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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